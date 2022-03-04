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Reuters: Google приостановила в России продажу контекстной рекламы на своих платформах

Речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube, отмечает агентство
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Американская компания Google, принадлежащая корпорации Alphabet, приостановила продажу контекстной рекламы на своих платформах на российской территории. Ее заявление приводит в четверг агентство Reuters.

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"Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу [сервиса контекстной рекламы] Google Ads", - отмечается в сообщении. По данным агентства, речь идет как о самом поисковике, так и о принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

В четверг Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространять на территории России фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил РФ на Украине. "Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", - указывалось в сообщении.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads. Ведомство также предупредило владельцев российских интернет-ресурсов и рекламных сетей об ответственности за распространение контекстной рекламы, содержащей недостоверную общественно значимую информацию (штраф до 5 млн рублей).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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