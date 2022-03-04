На мировых рынках сохраняется спрос на кузбасский уголь

КЕМЕРОВО, 4 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где добывается более половины российского угля, отмечают его востребованность на мировых рынках. Цены на уголь с доставкой в порты северной Европы (CIF ARA, порты Амстердам - Роттердам - Антверпен) за неделю выросли почти на 27% и составляют $217 за тонну, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

"Уголь по-прежнему остается востребованным топливом для энергетики и сырьем для коксования. За последнюю неделю индекс цен на уголь ARA (Северная Европа) вырос с $171 до $217 за тонну. Информацией об отказах (со стороны стран Европы на импорт кузбасского угля - прим. ТАСС) Минуглепром не располагает", - написал Токарев.

При этом он отметил, что имеющиеся сегодня проблемы с вывозом угля из Кузбасса на экспорт связаны не с политической ситуацией в мире, а с дефицитом локомотивов и локомотивных бригад на российских железных дорогах. Это приводит к снижению объемов отгрузки как на западном, так и на восточном направлениях. Данный вопрос решается совместно с РЖД.

Ранее о готовности ввести эмбарго на уголь из РФ заявили власти Польши. Окончательное решение еще не принято. По данным за 2021 год, на долю польских импортеров приходится менее 6% кузбасского экспорта угля в Европу. В общей сложности в прошлом году в западном направлении из Кемеровской области было экспортировано 87,3 млн тонн угля, основными покупателями являются Нидерланды, Турция и Германия.