Эксперт: субсидии на семена и средства защиты нужны для помощи аграриям на фоне санкций

БЕЛОКУРИХА, 4 марта. /ТАСС/. Господдержку агропромышленного сектора в России необходимо увеличить на фоне санкций, предусмотрев субсидирование и льготные кредиты для производителей сельхозоборудования, семян и средств защиты растений. Об этом ТАСС в рамках Зимней зерновой конференции заявил генеральный директор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"У нас сейчас будут проблемы с посевным материалом. Импортный посевной материал не субсидируется государством. Местный материал субсидируется, только если прошел сертификацию. По зерну, кукурузе, масличным, подсолнечнику, сое у нас большой объем именно импортного посевного материала. Сейчас нужно субсидировать все. Речь идет и о средствах защиты. Нужно поддержать отечественных производителей средств защиты, таких как "Щелково-Агрохим", которые закупают действующие вещества в Китае. Им надо помогать и стимулировать, чтобы они не уменьшали свои потоки, а увеличивали", - сказал Петриченко.

По его словам, субсидирование необходимо предусмотреть и для сельхозпроизводителей, которые используют эти средства защиты растений. Петриченко считает, что проблемы ожидают и отрасль сельхозтехники в случае наложения санкций на оборудование, которое используют аграрии.

"Наши производства сельхозоборудования и запчастей нужно субсидировать, давать им льготные кредиты. Кроме того, стоит предусмотреть дополнительное субсидирование кредитования под посевные работы. Надо снять пошлины", - подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в АПК нужно вернуть средства, полученные в результате зернового демпфера в 2021 году - более 90 млрд рублей.