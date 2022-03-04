Эксперт: экспорт зерна может снизиться до 35 млн тонн на фоне ситуации на Украине

БЕЛОКУРИХА, 4 марта. /ТАСС/. Снижение экспорта зерна с 42 млн тонн до 35 млн тонн из-за приостановления отгрузок на фоне ситуации на Украине прогнозируется в России, сообщил ТАСС в рамках Зимней зерновой конференции генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По последним данным, Россия экспортировала уже 23 млн тонн пшеницы.

"Развитие событий с экспортом могло бы происходить по двум сценариям - базовый и кризисный. Если бы всего этого не было (ситуации на Украине и санкций), то экспорт бы составил 42 млн тонн, в том числе 33 млн тонн пшеницы. Сейчас, учитывая текущую обстановку, возобновление поставок под вопросом. В лучшем случае, я полагаю, мы экспортируем вместо 33 млн тонн 27 млн тонн пшеницы, у нас будет 35 млн тонн зерновых культур", - сказал собеседник.

Он отметил, что к настоящему моменту Россия экспортировала уже почти 23 млн тонн пшеницы.

"Важная деталь в том, что это перейдет в переходящий запас и вместо 12-13 млн тонн, которые могли бы быть при базовом сценарии, мы получим 19 млн тонн, а то и 20 млн тонн переходящих запасов: 7,3 млн тонн могло бы быть пшеницы, а окажется 13,3 млн тонн пшеницы. Это с одной стороны опасно, с другой - открывает перспективы нового сезона", - подчеркнул Петриченко.

Он не исключает, что излишки зерна могут понадобится стране в связи с происходящим на Украине.