Предприятия сферы искусственного интеллекта в 2022 г. получат почти 2 млрд рублей грантов

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Почти 2 млрд рублей в виде субсидий направят в 2022 году на грантовую поддержку предприятий, разрабатывающих решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), по федеральному проекту "Искусственный интеллект". Об этом сообщила член секции совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Надежда Сурова на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в пятницу.

"Вы видите, что фонд ФСПИ получает деньги - 1,9 млрд рублей. Это деньги именно на грантовую поддержку и на содержание фонда, на помощь компаниям, которые создают решения в сфере искусственного интеллекта", - сказала она.

Сурова также отметила, что в рамках проекта в 2022 году планируется выделить 217,4 млн рублей на формирование национального онлайн-портала в сфере ИИ и на форум "Этика применения ИИ", около 1,7 млрд рублей на грантовую поддержку заказчиков ИИ-решений для реализации пилотных проектов апробации ИИ-решений, более 1,5 млрд рублей на поддержку исследовательских центров в сфере ИИ, 122 млн рублей на гранты для повышения квалификации школьных учителей.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.