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Гендиректор Airbnb заявил, что сервис приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии

Брайан Чески не уточнил причину решения

ТАСС, 4 марта. Гендиректор американской компании Airbnb - оператора одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья - Брайан Чески в пятницу заявил, что предприятие временно останавливает деятельность на территории РФ и Белоруссии.

"Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Белоруссии", - написал Чески в Twitter.

При этом глава компании не уточнил причину данного решения.

Ранее несколько компаний приостановил свою деятельность на территории РФ из-за специальной военной операции Москвы на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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