Гендиректор Airbnb заявил, что сервис приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии

ТАСС, 4 марта. Гендиректор американской компании Airbnb - оператора одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья - Брайан Чески в пятницу заявил, что предприятие временно останавливает деятельность на территории РФ и Белоруссии.
"Airbnb приостанавливает всю свою деятельность в России и Белоруссии", - написал Чески в Twitter.
При этом глава компании не уточнил причину данного решения.
Ранее несколько компаний приостановил свою деятельность на территории РФ из-за специальной военной операции Москвы на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.