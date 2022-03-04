Бурматов просит Россельхознадзор не допустить дефицита кормов для животных из-за санкций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к главе Россельхознадзора Сергею Данкверту с просьбой обеспечить наличие кормов для животных и ветеринарных препаратов в связи с введенными против РФ санкциями. Об этом Бурматов сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу, копия обращения имеется в распоряжении агентства.

"Прошу вас принять меры по недопущению дефицита на рынке кормов и кормовых добавок для непродуктивных (домашних) животных, а также ветеринарных лекарств", - указывается в документе.

Как уточнил Бурматов, речь в первую очередь идет о лечебных и профилактических кормах, которые прописаны для домашних животных ветеринарами в связи с особенностями их здоровья.

Как указывает Бурматов, на его имя поступают запросы граждан, "в которых они выражают обеспокоенность ситуацией, связанной с возможным ограничением и дефицитом поставок ввозимых из-за рубежа в Российскую Федерацию ветеринарных лекарств и кормов для животных в связи с вводимыми ограничениями, а также резким ростом цен на товары указанных групп".