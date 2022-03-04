ЦБ сообщил, что комиссия для физлиц и юрлиц за покупку валюту через брокеров составит 12%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Размер комиссии для физических и юридических лиц за покупку валюту через брокеров составит 12% от суммы операции, говорится в сообщении Банка России.

"Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и устанавливает комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции", - сообщил регулятор.

Также ЦБ решил не возобновлять 4 марта торги на Мосбирже в секции фондового рынка. "Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме "Закрытие позиций", товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ (стандартизированные производные финансовые инструменты - прим. ТАСС)", - сообщает регулятор.

Режим работы Московской биржи на 5 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 мск того же дня. Регулятор ввел с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ.

Также ЦБ РФ установил комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке валюты на бирже. По мнению регулятора, взимаемая брокерами с физических лиц при покупке валюты на бирже комиссия выравнивает конкуренцию между банками и брокерами.

В свою очередь, эксперты пояснили ТАСС, что комиссия не затронет интересы тех россиян, которые не пользуются услугами брокеров, а на решение ЦБ ввести 30%-ную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже повлиял запрет ЕС продавать и поставлять в Россию номинированные в евро банкноты.