США вводят экспортные ограничения против более чем 90 связанных с РФ организаций и лиц

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины вводит режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с РФ. Уведомление об этом поступило вечером в четверг в электронную базу Федерального реестра - сборника документов американского правительства.

"Правительство США считает, что деятельность этих субъектов противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США. <...> [Они] участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки", - говорится в документе.

В нем поясняется, что всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. Большинство из них - 81 - зарегистрированы или базируются в РФ. Некоторые из попавших под ограничения субъектов имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами РФ: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре Словакии и Эстонии. "Это постановление включает субъекты в ряде союзных стран, среди которых есть члены ЕС и НАТО, однако оно не является мерой против этих стран, в которых расположены или зарегистрированы эти субъекты", - поясняют американские власти.