Мишустин утвердил постановление о кредитных каникулах для сельхозпроизводителей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о полугодичной отсрочке платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, изменения направлены на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования. Размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель составлял 80%.

Уточняется, что несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков останется прежней - до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Льготная кредитная программа для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный кредит выдается на срок до одного года, инвестиционный - от двух до 15 лет.