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Крупнейший поставщик ПО для строительства Autodesk приостанавливает работу в России

Компания планирует рассмотреть дополнительные ограничения для бизнеса в регионе в случае расширения санкций
© JHVEPhoto/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России из-за военной операции на Украине, сообщается в пятницу на сайте американской компании.

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"Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации", - говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD - это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
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