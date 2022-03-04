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"Газпром" продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину

Заявки потребителей в Европе на транзит газа через Украину составляют 109,5 млн куб. м

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. "Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины, сообщил журналистам официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

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"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 млн куб. м на 4 марта", - сообщил он.

Этот объем соответствует поставкам по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину (порядка 109,5 млн куб. м в сутки).

На четверг, 3 марта, заявки также составляли 109,5 млн куб. м.

Кроме того, прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал - Европа" вновь прекратилась после того, как возобновлялась ближе к ночи накануне. На сегодня у "Газпрома" забронированы около 20,3% мощностей транспортировки по трубопроводу, которые были предложены на аукционе.

В целом в последние дни Европа нарастила изъятия газа из хранилищ и значительно увеличила закупку газа у России на фоне роста спотовых цен из-за похолодания, отсутствия ветра, а также из-за обострения ситуации на Украине.

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