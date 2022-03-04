Intel приостановил поставки в Россию и Белоруссию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Компания Intel заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

"Intel осуждает вторжение России на Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Белоруссии, - сообщается в нем. - Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто тесно связан с этим регионом". "Мы запустили кампанию по сбору пожертвований, которая уже собрала более $1,2 млн, для оказания помощи [Украине] через Intel Foundation, и мы гордимся работой, которую в соседних регионах, включая Польшу, Германию и Румынию, наши команды проводят для помощи беженцам", - также говорится в заявлении.

Основанная в 1968 году Intel выпускает электронные устройства и компьютерные компоненты, в том числе микропроцессоры. С прошлого года мир сталкивается с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.