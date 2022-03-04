Южная Корея планирует запретить экспортные поставки 49 российским организациям

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Республика Корея приняла решение ввести ограничения на экспортные поставки 49 российским организациям и компаниям, попавшим в список рестрикций США. Как в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики, в их число входит Министерство обороны РФ.

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Для торговли с этими юридическими лицами южнокорейским предприятиям нужно получить специальную лицензию. Министерство торговли, промышленности и энергетики также начало пересмотр правил предоставления экспортных разрешений по 57 наименованиям "нестратегических товаров". Процесс пересмотра займет от одного до двух месяцев.

В пятницу власти Южной Кореи сообщили, что Вашингтон внес ее в список стран, в отношении которых действует исключение из правила прямого иностранного продукта (FDPR). Эти страны вводят санкции, похожие на американские, и сами выдают разрешение на экспорт товаров. Без этого решения южнокорейские фирмы должны были бы обращаться к властям США за разрешением экспортировать товары с американскими технологиями.

Ранее Сеул заявил о введении ограничений на экспорт в Россию "стратегических товаров", прекращении транзакций с семью российскими банками, поддержке отключения России от SWIFT. Власти Южной Кореи также рекомендовали отказаться от инвестиций в российские государственные облигации.