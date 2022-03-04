"Яндекс" предупредил о риске дефолта после приостановки торгов его бумагами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс" предупредила о риске дефолта в случае, если держатели ее облигаций воспользуются правом потребовать погашения бумаг на сумму $1,25 млрд. Держатели облигаций с погашением до 2025 года могут прибегнуть к соответствующему праву, если торги акциями компании приостанавливаются более чем на пять торговых дней, уточняется в сообщении компании.

"Согласно условиям наших 0,75% конвертируемых облигаций со сроком погашения до 2025 года, в случае приостановки торгов нашими акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней, держатели этих облигаций имеют право потребовать от нас выкупить облигации по номиналу плюс начисленные проценты. <...> В настоящее время группа "Яндекс" в целом не располагает достаточными ресурсами для полного погашения облигаций", - следует из заявления компании. В "Яндексе" также отметили, что в случае невозможности распределения дополнительные средства от российских дочерних компаний голландской материнской компании, у группы не будет достаточных ресурсов для погашения большей части облигаций.

В понедельник, 28 февраля 2022 года, ЦБ РФ объявил о приостановке торгов на Мосбирже. Кроме того, Nasdaq и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановили торговлю ценными бумагами ряда компаний с существенными операциями в России, включая "Яндекс", уточняется в сообщении группы.