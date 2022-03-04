Минпромторг не рассматривает вопрос о приостановке маркировки

"Поскольку маркировка функционирует уже более трех лет и зарекомендовала себя как эффективное средство по борьбе с контрафактной продукцией, вопрос о приостановке маркировки Минпромторгом России в настоящее время не рассматривается", - говорится в сообщении.

Издание РБК сообщило в пятницу, что одним из предложений плана первоочередных действий правительства по поддержке бизнеса в условиях международных санкций может стать приостановка маркировки товаров. По данным источников издания, обязательные для бизнеса этапы маркировки, включая маркировку упакованной воды и молочной продукции, предлагается перенести на год. Также Минпромторг предлагает ввести мораторий на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке.

О маркировке

Цифровая маркировка вводится в России с 2019 года для борьбы с нелегальными товарами. Ей уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, лекарства, табак, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Также проводятся эксперименты в категориях пива, БАДов и антисептиков, медицинских изделий, табачных стиков, электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей.