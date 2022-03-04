Эксперт: отечественное ПО для строительства быстро заменит ушедшую с рынка Autodesk

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Отечественные программные продукты для проектирования в строительстве довольно быстро займут место ушедшего с российского рынка крупнейшего разработчика Autodesk. Такое мнение в пятницу ТАСС выразил президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.

"В условиях нового мирового экономического устройства уход Autodesk - ожидаемый шаг, поэтому для IT-индустрии, ориентированной на стройку, это не стало шоком. Буквально несколько дней назад мы по просьбе Минстроя России составили реестр, основанный на разработках членов НОТИМ. На данный момент туда включено порядка 134 программных продуктов, которые фактически являются аналогами западного софта", - сказал Викторов.

В частности, в качестве замены наиболее популярной системы автоматического проектирования AutoCAD семейства Autodesk он назвал уже давно работающий российский аналог nanoCAD - продукция холдинга "Нанософт разработка". "Можно принять критику, что какие-то разработки менее удобные с точки зрения сервисов, но это достаточно быстро дорабатывается с учетом увеличения спроса потребителей, проектных организаций, заказчиков и генподрядчиков. Поэтому аналоги есть, замены есть, доработка отечественного софта будет идти сейчас максимально быстро", - считает Викторов.

Он также обратил внимание на то, что в отличие от облачных решений, которые действительно можно остановить, проданные лицензии Autodesk, имеющие установку на рабочее место на компьютере, продолжают работать. "Здесь риск только один - не будет обновления. Но, как говорят наши коллеги-айтишники, версии Autodesk 2010 года и 2020 года отличаются, но ненамного. Поэтому я хочу успокоить горячие головы, которые объявляют, что теперь все рухнет. Нет, ничего не рухнет, все продолжит работать", - подчеркнул президент НОТИМ.

По его словам, на долю AutoCAD приходится около двух третей российского рынка, примерно четверть занимают отечественные разработки. Кроме того, американская компания Bentley Systems уже заявила, что не уходит с российского рынка IT-решений, будет сотрудничать с российской строительной отраслью и даже приняла решение о вступлении в НОТИМ, добавил Викторов.

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk ранее объявил о приостановке работы в России из-за военной операции на Украине. Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX.