{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РЖД организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга

Всего с момента закрытия аэропортов на юге страны холдинг назначил свыше 40 дополнительных поездов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РЖД в пятницу организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга РФ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

На эту тему
Закрытое небо. Что будет с туристами из России
Закрытое небо.

"Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1 100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - сказали в компании.

Всего с момента закрытия аэропортов на юге страны холдинг назначил свыше 40 дополнительных поездов, в которых предложил пассажирам более 35 тыс. мест.

РЖД следит за развитием ситуации и при необходимости готов увеличить количество дополнительных мест. Билеты на дополнительные места в поездах с юга России поступают в продажу по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно, добавили в РЖД.

Теги
Россия
Около 8% продавцов московской вторички приостановили сделки с жильем
Для рынка это не считают критичным, сообщили в "НДВ Супермаркет недвижимости"
Читать полностью