РЖД организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. РЖД в пятницу организовали более 1 100 дополнительных мест в поездах с юга РФ. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Что будет с туристами из России

Закрытое небо. Что будет с туристами из России

"Продолжаем работу по организации вывоза пассажиров из городов юга России. Сегодня предлагаем более 1 100 дополнительных мест в поездах из Адлера, Анапы, Новороссийска и Краснодара", - сказали в компании.

Всего с момента закрытия аэропортов на юге страны холдинг назначил свыше 40 дополнительных поездов, в которых предложил пассажирам более 35 тыс. мест.

РЖД следит за развитием ситуации и при необходимости готов увеличить количество дополнительных мест. Билеты на дополнительные места в поездах с юга России поступают в продажу по фиксированным ценам. Все южные вокзальные комплексы работают в усиленном режиме. Обслуживание и информирование пассажиров осуществляется штатно, добавили в РЖД.