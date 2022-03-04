Цена газа в Европе вновь приблизилась к $1 900 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов в пятницу вновь поднялась почти до $1 900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 890 за 1 тыс. куб. м, или €165,995 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В целом стоимость газа с начала торгов растет на 3%.

Накануне цена газа в Европе превысила исторический максимум, зафиксированный накануне, поднявшись до $2 279 за 1 тыс. куб. м, или €198,56 за МВт·ч. Позднее вечером она опустилась ниже $1 700 на фоне бронирования "Газпромом" прокачки газа через Польшу в Германию по газопроводу "Ямал - Европа".

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.