FT: Deutsche Bank может потерять до четверти IT-специалистов из-за санкций против РФ

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank может потерять до четверти ИТ-специалистов из-за западных санкций, введенных против России. Как сообщает в пятницу газета Financial Times, это связано с риском закрытия технологических центров компании в Москве и Санкт-Петербурге.

Как заявил источник издания, на фоне обострения ситуации на Украине компания провела стресс-тесты, симулировавшие остановку работы российских центров. Среди подверженных риску программных продуктов значатся QuoteGateaway, Rome, Olympus и Aces. "Все котировки и переговоры ведутся через программное обеспечение, [обслуживаемое в том числе российскими центрами], - пояснил собеседник газеты. - Трейдингу <...> необходима поддержка в режиме реального времени, без специалистов из России проблемы могут возникнуть практически сразу же".

Эксперт из числа руководящих сотрудников банка также указал на то, что в настоящий момент организация рассматривает "все возможные варианты" минимизации ущерба, вплоть до перемещения российских специалистов в другие регионы.

В то же время официальные представители компании заявили газете, что не ожидают негативных последствий для своей трейдинговой деятельности в случае потери российских ИТ-подразделений, добавив, что у банка "нет программного обеспечения или данных", которые хранятся в центрах на территории РФ.

По данным Financial Times, в России в сегменте IT на Deutsche Bank работает около 1 500 человек, отвечающих за развитие и поддержку программного обеспечения для глобального трейдингового бизнеса компании и ее корпоративной информационной системы.