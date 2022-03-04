Шведский застройщик Bonava прекращает деятельность в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Шведский девелопер Bonava объявил о прекращении своей деятельности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"В связи с крайне неопределенной ситуацией в мире мы сегодня приняли решение закрыть операции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. В нем отмечается также, что "компания оценит наилучший план действий, чтобы ответственно завершить текущее производство. У Bonava в производстве 810 единиц". Кроме того, в компании сообщили, что Bonava направит средства Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на помощь беженцам с Украины.

Решение о прекращении деятельности объясняется, в первую очередь, операцией России на Украине. "В связи с крайне нестабильной ситуацией в мире мы сегодня приняли решение закрыть операции в Санкт-Петербурге, - прокомментировал глава Bonava Петер Валлин. - Мы чувствуем большую ответственность за наших сотрудников и наших клиентов".

В компании Bonava в Санкт-Петербурге работают 370 сотрудников, и в настоящее время компания рассматривает возможные решения для оказания им поддержки. "Пока еще рано говорить о том, какие финансовые последствия решение о закрытии российского предприятия окажет на компанию, но руководство намерено действовать в интересах Bonava в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.

В 2021 году чистый объем продаж Bonava в Санкт-Петербурге составил 745 млн шведских крон (около 77 млн долларов), что соответствует примерно 5% чистых продаж группы. Доля Санкт-Петербурга в общем капитале группы составляла 8%. Прибыль в России достигла 155 млн крон (около 16 млн долларов).

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.