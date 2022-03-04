ЕС не исключает новых санкций в отношении России в области энергетики

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз не исключает новых санкций в отношении России из-за военной операции на Украине, рассматривается в том числе энергетический сектор. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете Corriere della Sera заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"В дополнение к уже принятым санкциям, включая три масштабных финансовых пакета, которые уже показывают свой эффект, мы обсуждали возможность обхода санкций Москвой с помощью криптовалют и использования белорусской финансовой системы. Необходимо этому помешать. Есть возможность сделать больше во всех направлениях, мы также оцениваем энергетический сектор", - заявил он.

Затронув вопрос влияния рестрикций на Евросоюз, он отметил, что "экономика, вероятно, будет расти медленнее". По словам еврокомиссара, ожидается "период высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители" из-за событий на Украине, а также "нарушением цепочек поставок". "В настоящее время трудно дать точную количественную оценку, поскольку ситуация развивается быстро", - указал он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.