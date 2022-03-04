Авиакомпания S7 с 5 марта закрывает все международные рейсы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменяет международные рейсы с 5 марта, говорится в сообщении компании. Пассажиры S7 смогут вернуться домой на рейсах компаний-партнеров.

"С 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров," - отмечается в сообщении.

Накануне компания сообщала, что S7 Airlines не закрывает международную программу полетов, а отменяет ряд рейсов за рубеж.

МИД России, Минтранс, Росавиация и Ростуризм согласовывают специальные гуманитарные рейсы со странами, закрывшими воздушное пространство для России для возвращения российских граждан домой. В четверг, 3 марта, был осуществлен вывоз около 100 туристов из Болгарии.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Более того, в связи со спецоперацией, РФ закрыла часть южного воздушного пространства до 8 марта.