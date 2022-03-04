Дума приняла в I чтении поправки в Бюджетный кодекс для повышения стабильности экономики

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение макроэкономической стабильности экономики в условиях санкций. Поправки, которые вносятся в Бюджетный кодекс, инициированы правительством РФ.

Законопроект, в частности, закрепляет в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги РФ. Для инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бумаги РФ предлагается предусмотреть возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ "порога" в 7%.

Аналогичное исключение предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов в целях создания правовых оснований для приобретения Минфином на вторичном рынке акций российских эмитентов. Приобретение таких акций рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Для содействия развитию туристической отрасли в РФ законом устанавливается право правительства РФ определить случаи, когда объекты туристической инфраструктуры, для строительства или реконструкции которых из федерального бюджета предоставляются бюджетные инвестиции в виде взносов в уставные капиталы юридических лиц, не включаются в федеральную адресную инвестиционную программу.

Проект закона предусматривает возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации, а также на иные цели, определенные правительством РФ, высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно.

Расходы бюджета могут увеличить

Также устанавливается, что общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ.

Для нивелирования негативных последствий санкций и обеспечения сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала законопроектом предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения государственного долга РФ, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению правительства. Регионы также смогут направлять средства бюджетных кредитов на мероприятия, связанные с поддержкой экономики в условиях санкций.

Документ дает правительству право утверждать распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, а также вносить изменения в распределение бюджетных трансфертов.

Для парламентского контроля за изменениями сводной бюджетной росписи федерального бюджета Минфин будет обязан представлять соответствующие предложения для рассмотрения в комиссию Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Законопроект продлевает право регионов при отказе от осуществления заимствований оперативно принимать решения по уменьшению бюджетных ассигнований на обслуживание госдолга и направлению их на другие приоритетные расходы.