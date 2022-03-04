Дума 10 марта может заслушать Решетникова и Шаскольского по вопросу ограничения роста цен

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю подготовил проект постановления о приглашении на пленарное заседание палаты 10 марта министра экономического развития Максима Решетникова и главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского. Об этом корр. ТАСС в пятницу сообщил глава комитета Олег Морозов.

"По поручению палаты комитет Госдумы по контролю внесет проект постановления Государственной думы о приглашении на пленарное заседание 10 марта министра экономического развития Максима Решетникова и руководителя ФАС Максима Шаскольского", - отметил Морозов.

"Решетников и Шасколький выступят с информацией по вопросу неотложных мер по ограничению роста цен на внутреннем рынке", - добавил депутат.