Володин поручил пригласить представителей кабмина в Думу для обсуждения вопроса роста цен

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру палаты Александру Жукову, а также главе думского комитета по контролю Олегу Морозу на следующей неделе пригласить в Думу представителей правительства для обсуждения вопроса о ценовой политике. Об этом Володин заявил на пленарном заседании в пятницу.

"Давайте поручим Олегу Юрьевичу Морозову, председателю комитета по контролю, Александру Дмитриевичу Жукову, чтобы на следующей неделе были приглашены представители правительства, отвечающие за ценовую политику, контроль в этой части - ФАС, конечно, отраслевые министерства", - обратился Володин к депутатам.

В ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к представителям правительства с вопросом о том, какие меры кабмин планирует предпринимать "для того, чтобы обуздать и ограничить рост цен на стройматериалы". "У нас на 30% поднялась стоимость деревоматериалов, на 40% поднялась стоимость металла, хотя все это производится в России. На экспорт вывоз теперь ограничивается. И у нас складывается четкое ощущение, что это ценовой сговор. Должны быть механизмы ограничения такого роста цен, ведь это понесет за собой остановку строек", - отметил Хинштейн.

В свою очередь Володин отметил, что в сложившейся ситуации вопросы "должны точно быть решены с учетом понижения цен". "Заработная плата тех, кто работает в металлургии, не растет, у рабочего класса. А доходы растут - за счет кого? Одно дело, когда экспорт развивается, понятно. А если экспорт уменьшается, здесь-то почему цена должна расти? Вот об этом поговорим, у нас дополнительные заседания будут 10 и 11 марта", - подчеркнул Володин.

Он также предложил представителям правительства брать отпуск за свой счет и вместе с депутатами участвовать во встречах с избирателями в ходе региональных недель, чтобы лучше понимать ситуацию.