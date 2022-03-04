Банк Англии прекратил публикацию обменного курса рубля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Банк Англии в четверг сообщил, что прекращает публикацию обменного курса рубля по отношению к фунту стерлингов и доллару США с немедленным вступлением в силу. Сообщение размещено на сайте английского регулятора.

"Банк Англии прекратит публиковать данные об обменных курсах российского рубля по отношению к фунту стерлингов и доллару США с немедленным вступлением в силу", - сообщил банк.

Как отмечается, "в текущих рыночных условиях невозможно публиковать курсы, которые являются репрезентативными для преобладающего межбанковского рынка. Публикация этих обменных курсов приостановлена до дальнейшего уведомления".

Курс российской валюты обвалился до рекордного минимума. С середины февраля доллар и евро выросли примерно на 40% к рублю. В пятницу по состоянию на 12.30 мск курс доллара находится на отметке 109 рублей, евро - в районе 120 рублей.