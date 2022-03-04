Предельная отпускная цена на вакцину "Эпиваккорона-Н" составит 372,21 рубля за дозу

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Эпиваккорона-Н", она составляет 372,21 рубля за одну дозу. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

"ФАС России согласовала предельную отпускную цену на вакцину "Эпиваккорона-Н". Согласованная цена на "Эпиваккорону-Н" снижена относительно ранее разработанной этим же центром вакцины "Эпиваккорона" и составляет 372,21 рубля за 1 дозу", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что зарегистрированная цена на вакцину "Эпиваккорона" составляет 421,01 рубля за дозу. Оба препарата разработаны Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Вакцина "Эпиваккорона-Н", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года. Ранее руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от разработанной ранее "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.