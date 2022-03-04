Сбер опроверг взлом приложения банка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Информация о несанкционированном списании средств клиентов Сбербанка через приложение кредитной организации не соответствует действительности. Мобильное приложение "Сбербанк онлайн" защищено, никаких взломов не было, сообщает Сбер.

"Фейк: у пользователей приложения "Сбербанк онлайн" включилась функция автоматического снятия денег, уже подтверждены факты несанкционированных списаний. Правда: мобильное приложение защищено, никаких взломов не было", - говорится в сообщении официального Telegram-канала банка.

В Сбербанке подчеркнули, что клиенты сами могут настроить разрешение на списания по картам. Например, можно установить полный запрет на покупки через интернет или только на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3D-Secure.

На днях Сбербанк также опубликовал инструкцию для клиентов, как распознать ложную информацию в интернете и СМИ. В банке указывали, что "сейчас соцсети и некоторые СМИ наводнены "фейками" - ложной информацией, в том числе, по работе банков.