СМИ: Индия изучает возможности для торговых платежей с Россией в условиях санкций

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Индия изучает все возможные платежные механизмы для продолжения торговли с Россией в условиях антироссийских санкций Запада. О этом сообщает в пятницу газета The Economic Times со ссылкой на источники.

В качестве варианта Индия рассматривает осуществление платежей с Россией через иностранные банки, которые не ведут операции в странах, присоединившихся к санкциям. Через банки третьих стран ранее Индия вела оплату торговых сделок с Ираном.

Также не исключаются платежи через Сбербанк и Газпромбанк, которые не попали под санкции, поскольку через них происходит оплата поставок газа в страны ЕС из России, сообщили источники.

"Мы изучаем этот вопрос. Даже если эти российские банки столкнутся с санкциями США, платежи могу осуществляться в евро, поскольку транзакции с этой валютой пока не подверглись западным рестрикциям", - заявили источники. По их словам, еще одним механизмом является аукцион индийских рупий, проводимый Банком России для погашения платежей через экспорт идентифицированных товаров и услуг.

Любое решение Индии о применении платежных механизмов с Россией будет принято на самом высоком политическом уровне после консультаций с индийским МИД, отмечает The Economic Times.

По сообщениям СМИ, индийские экспортеры сейчас ожидают выплат из России на сумму около $400-500 млн и ведут переговоры с правительством о выработке механизма получения этих средств в условиях отключения российских банков от системы SWIFT.