Госдума ограничила основания для возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении и сразу в целом поправки в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которые разрешают следователям возбуждать дела по налоговым преступлениям только на основе материалов налоговых органов.

Принятый закон изменяет порядок взаимодействия органов, осуществляющих дознание и предварительное расследование, а также налоговых органов и страховщиков при решении вопросов о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются новые сроки рассмотрения материалов, представленных налоговыми органами и страховщиками.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ. Как отметили ранее в кабмине, "нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях сложившейся геополитической ситуации и западных санкций". Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале в четверг заявил, что такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ смогут защитить граждан и юридических лиц от необоснованного уголовного преследования. Так, напомнил Володин, сегодня уголовное дело можно возбудить на основании заявления о преступлении, постановления прокурора или явки с повинной.