Госдума приняла закон о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Законом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в РФ.

Проект закона, в частности, наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом, как отмечается в тексте документа, "плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, не проводятся в период по 31 декабря 2024 года".

Кабмин также наделяется правом принимать решения в части правил лицензирования и других разрешительных режимов. В частности, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Изменения контрактов по госзакупкам

Документ также допускает по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, "если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Кроме того, закон уточняет особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменении проектной документации и разработке документации по планировке территорий, выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, в изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта.

Документ предусматривает упрощение получения госуслуг, а также позволит предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Согласно закону, публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), если приобретаемые акции допущены к организованным торгам, а также в случае, если средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также в случае, если значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более.

В соответствии с документом, снижение стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала.

Меры в сфере финансов

Закон дает право совету директоров Банка России устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) (ПСК) не применяется. Речь идет о том, что ПСК не может превышать более чем на одну треть наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа).

Согласно закону, предлагается увеличить размер передаваемых страховщиком обязательств по страховой выплате национальной перестраховочной компании с 10% до 50%.

"Подготовленные правительством совместно с депутатами нормы направлены в первую очередь на повышение устойчивости экономики в условиях санкционного давления на Россию", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В частности, правительство сможет самостоятельно принять решение о повышении размера социальной доплаты к пенсии и дополнительной индексации пенсий, изменении МРОТ и прожиточного минимума, указал он.

"Кроме того, расширяется список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. А кабмин получит право самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - отметил Володин. Предусмотрены меры по защите прав российских студентов, которые из-за введения санкций были вынуждены прекратить учебу в зарубежных вузах, добавил председатель Госдумы.

Во втором чтении к документу было принято более 20 поправок. По словам главы комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина, в основном они носят юридико-технический характер.