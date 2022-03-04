Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора. Об этом она заявила в пятницу в эфире телеканала Sky News из Брюсселя в преддверии встречи с коллегами по Группе семи и участия в Совете ЕС по иностранным делам.

"Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый сектора, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа <...> За это я буду выступать на встрече как Группы семи, так и на дискуссиях ЕС", - сказала Трасс.