{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С компаний-импортеров при покупке валюты на бирже не будет взиматься комиссия 12%

Комиссия 12% с компаний-импортеров при покупке валюты на бирже не будет взиматься - Мосбиржа.

Госдума одобрила право кабмина изменять проект стройки из-за импортозамещения материалов
Также кабмин может вводить мораторий на проведение проверок и контрольно-надзорных мероприятий
Читать полностью