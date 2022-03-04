Инвесторы из Китая и ОАЭ выразили интерес к проектам строительства ГЭС En+ Group

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Инвесторы из Китая и ОАЭ проявляли интерес к проектам строительства гидроэлектростанций En+ Group. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков в кулуарах Красноярского экономического форума.

"До известных событий - как минимум, на меня - выходили потенциальные инвесторы из Китая, которые выразили интерес к финансированию проектов. В ОАЭ также проявили интерес к проектам проектного финансирования - его по сути как не было, так и нет в России, но есть заинтересованные инвесторы, потому что для них это ESG, это чистая энергия. Поэтому инвесторы есть, и они найдутся, важно показать прозрачный механизм окупаемости", - сказал он.

Хардиков также сообщил, что En+ Group в настоящее время тесно сотрудничает с китайскими производителями энергетического оборудования. В частности, группа закупает в КНР электросетевое оборудование и трансформаторы.

Переориентация на Азию

По словам Хардикова, переориентация на азиатские рынки является неизбежной. В частности, та часть оборудования, которую нельзя заместить посредством импортозамещения, может быть приобретена на азиатских рынках.

"Экономика страны не может существовать вне глобальной повестки. Когда одни экономические связи расторгаются, другие связи выстраиваются. Поэтому это неизбежно", - отметил глава энергодивизиона En+ Group.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.