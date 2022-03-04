Выручка Mango Office за 2021 год выросла на 21%, до 5,37 млрд рублей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выручка российского поставщика коммуникационных решений для бизнеса Mango Office за 2021 год выросла на 21%, до 5,37 млрд рублей в сравнении с прошлым годом, сообщили в пресс-службе компании. Показатель EBITDA также увеличился на 50% и достиг 1,35 млрд рублей.

"Выручка компании за год увеличилась на 21% и составила 5 млрд 370 млн рублей. Показатель EBITDA вырос на 50% и достиг 1,35 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Средний доход в расчете на одного абонента (APRU) за вырос на 16%. За год спрос на услуги поставщика среди компаний со штатом от тысячи человек вырос на 42%. Наибольший рост выручки показали продукты MarTech (marketing technologies) и облачного контакт-центра - он составил 40% и 50% год к году.

Увеличение доходов связано с тем, что оператор сосредоточился на предоставлении IT-сервисов для среднего и крупного бизнеса - e-commerce, медицины, недвижимости, страхования, энергетики, промышленности и автомобильной сферы. Помимо этого оператор предоставляет клиентам продукты для удаленной работы, которые помогают создавать гибридные офисы, распределенные команды, и переводить на дистанционную работу отдельные департаменты или проектные офисы. Среди таких услуг - сервис чат-ботов, которые проводят опросы и информируют клиентов без участия сотрудников, запущенный в конце 2021 года.

Также оператор запустил low-code разработки, системы, при построении и настройки которых практически не требуется написания программного кода. В 2021 году компания подключила в унифицированные коммуникации через технологию SIP-trunk, виртуальный канал связи между автоматической телефонной станцией (АТС) предприятия и виртуальной АТС Mango Office, который позволяет объединить различные платформы телефонии в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.

"Сегодня наша компания сфокусирована на создании технологичных решений, которые помогают российскому бизнесу автоматизировать бизнес-процессы, <...> выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами и внутри распределенных команд, сокращать расходы на фонд оплаты труда. 11 наших сервисов сертифицированы и внесены в реестр отечественных поставщиков, а все сервера компании находятся на территории РФ, что позволяет обеспечивать безопасность информационных систем наших партнеров", - пояснил генеральный директор Mango Office Дмитрий Бызов.

Он добавил, что оператор видит большой интерес компаний к российским облачным технологиям и IT-сервисам. В 2022 году компания планирует запускать новые продукты и услуги для клиентов, подключенных к облачной платформе, а также развивать решения на базе гибридных облаков и сервисы с упором на омниканальность, автоматизацию, роботов и готовых услуг оператора.