КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. "СберМаркет" планирует в течение ближайших двух-трех лет выйти на прибыльность. Об этом сообщил в пятницу на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) GR-директор компании Павел Глухов.

"Прослеживается тренд того, что мы планируем в ближайшие несколько лет выходить на прибыльность. И это в планах есть. Мы уже сейчас видим очень хорошие по внутренним результатам поступательные шаги в этом направлении, будет еще лучше. Мы знаем, как это сделать. И в перспективе ближайших пары-тройки лет точно станем прибыльными", - сказал он.

Глухов также отметил, что компания планирует развивать представленные в настоящее время в сервисе категории, не связанные с продуктами питания, в том числе зоотовары, косметику, лекарственные средства. Также будут увеличивать линейку доступных продуктов и количество ретейлеров.

"СберМаркет" - федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости, компания присутствует в 154 городах РФ, взаимодействует со 150 торговыми сетями.