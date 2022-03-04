{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц с 9 марта

Это связано с ухудшением условий осуществления заимствований РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) приостанавливается с 9 марта 2022 года из-за ухудшения условий осуществления заимствований РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

"Министерство финансов Российской Федерации информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований Российской Федерацией с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - говорится в сообщении.

Бизнес Карелии получит поддержку в условиях внешних санкций
Изменения коснутся предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и работающих в определенных областях
Читать полностью