Минфин приостанавливает размещение ОФЗ для физических лиц с 9 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) приостанавливается с 9 марта 2022 года из-за ухудшения условий осуществления заимствований РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

"Министерство финансов Российской Федерации информирует, что в связи с ухудшением условий осуществления заимствований Российской Федерацией с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций", - говорится в сообщении.