В план по диверсификации экономики Кузбасса включили 90 проектов на 400 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса совместно с Минэкономразвития РФ разработали план по диверсификации региональной экономики и включили в него почти 90 инвестпроектов в несырьевых отраслях на общую сумму около 400 млрд рублей. Об этом в ходе экспертной дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) в пятницу сообщил зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

"Мы работаем над диверсификацией экономики вместе с нашими инвесторами, мы сформировали план по диверсификации, который прошел экспертизу Минэкономразвития России. Он уже сегодня включает себя около 90 проектов на общую сумму 400 млрд рублей, все они в несырьевых отраслях, для нас это принципиальный момент. Развиваем туризм, обрабатывающие производства, химическую промышленность, сельское хозяйство, производство стройматериалов - все это в числе наших приоритетов", - сказал Ващенко.

Он напомнил, что в моногородах региона действуют четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Также в этом году на федеральном уровне одобрено создание особой экономической зоны "Кузбасс", объем инвестиций которой только на первом этапе оценивается в более чем 115 млрд рублей.

В беседе с ТАСС в кулуарах форума Ващенко также отметил, что текущая ситуация не должна сказаться на среднесрочных инвестиционных планах. Власти, в свою очередь, готовы оказать инвесторам необходимую поддержку.

"Заявлений о том, что кто-то отказывается от уже сформированных инвестиционных планов, нет. Те усилия, которые предпринимает государство, в том числе новые меры поддержки бизнеса, налоговые преференции, мораторий на проверки, бюджетные инвестиции - все это говорит о том, что наши планы сохраняют свою актуальность. Мы будем с каждым инвестором работать индивидуально, находить позиции, в которых мы можем помогать. Мы исходим из того, что это временные сложности и мы сообща будем находить решения", - сказал он.

Экономика Кузбасса имеет сырьевую зависимость от угольной промышленности. На долю Кузбасса приходится больше половины всего добытого в России угля. Налоги от угольной промышленности составляют значительную долю в доходной части регионального бюджета. Диверсификация необходима для развития несырьевых отраслей промышленности и создания новых рабочих мест.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой стал Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.