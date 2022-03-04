Песков призвал не антагонизировать тех деятелей культуры, кто против операции на Украине

Президент России Владимир Путин проведет в свое время встречу с работниками культуры, а сейчас пока важно сконцентрироваться на экономике, сообщил Песков.

"Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживает президента. Есть те, кто до конца не понимает суть происходящего. Но это не значит, что их надо антагонизировать", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "им надо просто терпеливо объяснять".

"Дойдет очередь и до такого мероприятия, обязательно. Все-таки согласитесь, что экономика сейчас, в условиях агрессивной окружающей среды, очень важна", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, нет ли в планах у Путина встречи с деятелями культуры, которые зачастую эмоционально реагируют на ситуацию вокруг проведения специальной военной операции на Украине.

При этом представитель Кремля не стал противопоставлять эти две сферы жизни. "Я не буду говорить, что она важнее, чем культура - все важно". "Но экономика все-таки - это то, что касается всех нас, то, что касается благосостояния наших граждан. И удары как раз направлены против нашей экономики, которые нужно амортизировать и минимизировать последствия. Вот именно на этом сейчас акцентируются и правительство, и президент", - заключил Песков.

Пресс-секретарь главы государства воздержался от комментариев в отношении опубликованного манифеста писателя Юрия Полякова "Почем вы, мастера культуры?". "Я, к сожалению, не знаком с этим материалом, поэтому ничего не могу комментировать", - сказал Песков.