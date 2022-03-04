Глава ФТС: основная задача при санкциях - наполнение рынка товарами первой необходимости

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин считает, что главной задачей службы в условиях санкций является восполнение внутреннего рынка товарами первой необходимости. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Первоочередная задача на сегодня - обеспечить восполнение российского внутреннего рынка товарами первой необходимости, продовольственными товарами, лекарственными средствами, цифровой техникой, технологическим и промышленным оборудованием", - сказал Булавин агентству.

По его словам, ведомство оперативно выработает предложения по ускорению всех процедур, быстрому прохождению грузов через пункты пропуска на границе. "Уверен, что данные меры позволят стабилизировать ситуацию во внешней торговле", - подчеркнул глава ФТС.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.