Госдума вводит ответственность за оборот крепкого алкоголя в пластиковой таре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за производство или оборот крепкой алкогольной продукции в полимерной потребительской таре.

Инициатива касается алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Исключение составит продукция, ввозимая в Россию под таможенной процедурой беспошлинной торговли или производимая в целях экспорта, а также продукция в потребительской таре объемом не более 50 мл.

Предлагается ввести штраф за нарушение для должностных лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Также законопроектом предлагается наделить должностные лица органов внутренних дел полномочиями по составлению протоколов о таких административных правонарушениях.