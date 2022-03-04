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Продажи легковых авто и LCV в России в феврале упали на 4,8%

Продажи "Автоваза" упали на 21%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2022 года снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 114,349 тыс. штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Февраль 2022 года ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 4,8%, или на 5 732 штуки по сравнению с февралем 2021 года, продажи составили 114 349 автомобилей", - говорится в сообщении.

Продажи "Автоваза" в РФ в феврале упали на 21% - до 22,378 тыс.

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