СФ одобрил закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу единогласно одобрил закон, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был разработан правительством РФ.

Инициатива призвана защитить национальные интересы России от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон наделяет правительство правом ввести в 2022 году мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом "плановые проверки в отношении имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", не будут проводиться "в период по 31 декабря 2024 года".

Кабмин также наделяется правом принимать решения о правилах лицензирования и других разрешительных режимах. Так, предусматривается возможность для бизнеса работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг. Бизнес также сможет не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным лицензиям и разрешениям, не проходить квалификационный экзамен и продлевать сроки квалификационных аттестатов.

Изменения контрактов по госзакупкам

Закон также разрешает по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2023 года, "если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения". Такие изменения возможны на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Кроме того, уточняются особенности проведения градостроительной деятельности. Так, до 1 января 2023 года продлевается возможность получения членами саморегулируемой организации займов от нее за счет средств из компенсационного фонда. Правительство также наделяется правом устанавливать особенности правоотношений в долевом строительстве, изменений проектной документации и особенности разработки документации по планировке территорий. Также кабмин сможет устанавливать особенности документации по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию при изменении существенных условий государственных и муниципальных контрактов в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта. В частности, правительство России в 2022 году получит право устанавливать особенности внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на отечественные, если не увеличивается сметная стоимость строительства.

Документ предусматривает и упрощение получения госуслуг, а также позволяет предоставлять статус участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе организациям, которые имеют только филиал либо представительство в этих регионах.

Публичные акционерные общества получат право до 31 декабря 2022 года включительно приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества), если приобретаемые акции допущены к организованным торгам. Это также касается случаев, когда средневзвешенная цена приобретаемых акций, определенная за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой таких акций за первые три месяца 2021 года на 20 и более процентов, а также случаев, когда значение основного индекса фондового рынка, рассчитанного организатором торговли, за этот период упало на 20% и более.

В соответствии с законом снижение стоимости чистых активов обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ ниже уставных капиталов в 2022 году не повлечет их ликвидацию или уменьшение размера уставного капитала.

МРОТ и пенсии

Согласно закону правительство России получит право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Кроме того, к полномочиям кабмина в 2022 году отойдет установление особенностей правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, социальной защиты отдельных категорий граждан, а также предоставления им в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи социальных услуг и иных социальных гарантий и выплат.

"Правительство Российской Федерации вправе принимать решение об индексации (дополнительном увеличении) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствующем финансовом году. Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется правительством Российской Федерации", - говорится в законе. Таким образом, закон дает возможность кабмину дополнительно увеличивать социальную доплату к пенсии и сами пенсии в течение календарного года. Действующее законодательство предполагает, что индексация пенсий проводится только один раз в год.

Цены на лекарства

Согласно закону изменение курса валют станет одним из критериев при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП).

По действующему законодательству особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, устанавливаются правительством РФ в зависимости от экономических и социальных критериев. В частности, речь идет об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменении порядка оказания медицинской помощи.

Теперь статья в соответствующем законе дополняется критерием об "изменении курса иностранной валюты". Кроме того, медицинские организации смогут закупать по упрощенной процедуре лекарства, расходные материалы и медицинские изделия (по решению учредителя). Фонд социального страхования сможет приобретать технические средства реабилитации и услуги у единственного поставщика.

У единственного поставщика можно будет закупать лекарства и медицинские изделия, не имеющие российского аналога, но при условии, что производитель не из страны, которая ввела санкции против России. Также максимальная сумма закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту по решению врачебной комиссии повышается в полтора раза - с 1 млн до 1,5 млн рублей.