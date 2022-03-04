Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и МСП до октября 2022 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на внеплановом заседании в пятницу одобрил норму, согласно которой граждане России, а также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году могут получить возможность вновь обратиться за кредитными каникулами, в том числе по ипотеке, даже если они использовали такую возможность во время пандемии.

Соответствующая норма содержится в инициированном правительством РФ законе, направленном на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций.

Согласно закону, заемщик, которым может выступать физическое лицо, а также субъект МСП, вправе до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита. Речь идет о заемщиках, заключивших договор с кредитором до 1 марта 2022 года или до вступления закона в силу.

Правом на такое обращение наделяются заемщики, отвечающие одновременно трем условиям. Так, размер кредита по договору не должен превышать максимального размера, установленного правительством РФ. Кроме того, доход заемщика, обратившегося за приостановлением исполнения своих обязательств по кредитному договору, за месяц до обращения должен снизиться на 30 процентов по сравнению с его среднемесячным доходом за год до обращения. В отношении этого заемщика на момент обращения не должен действовать аналогичный льготный период.