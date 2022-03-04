Эксперт считает, что объем торговли между Китаем и Россией может вырасти на 10-15%

БЕЛОКУРИХА, 4 марта. /ТАСС/. Рост объема торговли между Китаем и Россией к концу 2022 году прогнозируется на уровне 10-15%, сообщил ТАСС директор института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.
"В настоящее время у нас с Китаем $146 млрд [объем] двусторонней торговли. Я думаю, что к концу года он возрастет на 10-15%. Увеличится и экспорт из Китая на 10%, но у нас будет все равно положительное сальдо, потому что мы продаем Китаю больше, чем он нам. В основном это идет за счет нефти и газа. Наша задача нарастить экспорт за счет агропродукции - зерна, рапса и так далее", - поделился своим прогнозом Маслов. По его словам, ожидаемый к 2024 году оборот в $200 млрд "даже в нынешней ситуации <...> возможен".
Эксперт уверен, что российским предприятиям необходимо не только налаживать оптовые поставки охлажденного мяса, курицы и зерна в Китай, но и выходить на рынок с конечной продукцией - колбасными изделиями, расфасованной мукой и сладостями. При этом Маслов считает, что российским компаниям нужно работать не только на северо-востоке Китая из-за близости к границе, но и в приморских, южных и центральных районах.
"Выгодным будет создание на территории РФ новых фермерских хозяйств с китайскими инвестициями под гарантированную закупку определенных объемов продукции. Это та ситуация, когда производится и упаковывается продукция в России, а китайский партнер поставляет ее в Китай и реализует под российским брендом. Сейчас у нас совместных предприятий нет. Опыт такого взаимодействия есть у нас в области нефти и газа - Арктик СПГ-2", - пояснил эксперт.
Маслов уверен, что России нужно значительно увеличивать поставки угля в Китай, где складывается "критическая ситуация с энергоносителями", так как 60% промышленности работает на угле. По его словам, нужно поставлять не только коксующийся уголь в чистом виде, но и высокооктановую угольную смесь. Малов отметил, что у Китая нет других партнеров кроме России, которые были бы способны обеспечить потребность в угле в требуемых объемах.
Ранее генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко поделился с ТАСС мнением о том, что на фоне ситуации на Украине российские аграрии будут усиливать экспорт в Китай, где сняли ограничения на поставки из России. По его мнению, усиление этого экспортного направления не будет быстрым, и РФ стоит продумать возможность снятия пошлин на масличные: Китай является покупателем большого объема сибирских и дальневосточных масличных культур.