Эксперт считает, что объем торговли между Китаем и Россией может вырасти на 10-15%

БЕЛОКУРИХА, 4 марта. /ТАСС/. Рост объема торговли между Китаем и Россией к концу 2022 году прогнозируется на уровне 10-15%, сообщил ТАСС директор института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

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"В настоящее время у нас с Китаем $146 млрд [объем] двусторонней торговли. Я думаю, что к концу года он возрастет на 10-15%. Увеличится и экспорт из Китая на 10%, но у нас будет все равно положительное сальдо, потому что мы продаем Китаю больше, чем он нам. В основном это идет за счет нефти и газа. Наша задача нарастить экспорт за счет агропродукции - зерна, рапса и так далее", - поделился своим прогнозом Маслов. По его словам, ожидаемый к 2024 году оборот в $200 млрд "даже в нынешней ситуации <...> возможен". Эксперт уверен, что российским предприятиям необходимо не только налаживать оптовые поставки охлажденного мяса, курицы и зерна в Китай, но и выходить на рынок с конечной продукцией - колбасными изделиями, расфасованной мукой и сладостями. При этом Маслов считает, что российским компаниям нужно работать не только на северо-востоке Китая из-за близости к границе, но и в приморских, южных и центральных районах.

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