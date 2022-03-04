Оборот онлайн-ретейлера "Самокат" вырос в 2021 году в 4,2 раза

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оборот онлайн-ретейлера "Самокат" увеличился по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза, до 42,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот (GMV) "Самоката" за 2021 год вырос в 4,2 раза до 42,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Количество дарксторов за год увеличилось в 2,5 раза и превысило 1 тыс. точек. В 2021 году сервис выполнил 69,3 млн заказов - почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Пиковые показатели в декабре достигали ежедневно 310 тыс. заказов, отмечается в материале.

Компания расширила географию присутствия и вышла за пределы городов-миллионников в России. На конец 2021 года онлайн-ретейлер доступен в 43 городах страны для более 50 млн россиян. Число курьеров - партнеров сервиса за год выросло в 2,4 раза и сейчас превышает 36 тыс. человек, добавляется в сообщении.

Число товаров собственной торговой марки "Самоката" за год удвоилось и достигло 770 позиций, что обеспечило онлайн-ретейлеру более 17% выручки в четвертом квартале прошлого года, отмечают в компании.

"Самокат" - онлайн-ретейлер с крупнейшей сетью дарксторов в Европе.