Flyone Armenia с 14 марта собирается увеличить регулярные полеты в Москву до пяти рейсов

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Армянская авиакомпания Flyone Armenia ("Флайуан Армения") с 14 марта собирается увеличить регулярные полеты в Москву с двух до пяти в неделю. Об этом в пятницу сообщил корреспонденту ТАСС глава правления компании Арам Ананян.

"С 14 марта наша авиакомпания собирается увеличить количество регулярных полетов в Москву с двух до пяти в неделю. Мы также планируем во время летнего сезона открыть новые направления в другие города России - Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск и т. д.", - отметил он.

По словам Ананяна, "Flyone Armenia" имеет все возможности наращивать сетку пассажирских перевозок с РФ, что будет способствовать снижению цен на билеты, а также поспособствует восстановлению мобильности граждан двух стран". "Что касается действующих санкций, то наши самолеты не попадают под них", - добавил он.

В пятницу авиакомпания S7 объявила, что отменяет международные рейсы с 5 марта. Этой авиакомпанией, в частности, осуществлялись регулярные рейсы из Москвы в Ереван.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов. 27 февраля министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства сообщества для самолетов РФ. Более того, в связи со спецоперацией РФ закрыла часть южного воздушного пространства до 8 марта.