НАУФОР предложила меры налоговой поддержки инвесторов на рынке ценных бумаг

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. НАУФОР направила в Минфин РФ предложения о налоговой поддержке инвесторов в связи повышенной волатильностью на рынке ценных бумаг. Об этом говорится на сайте ассоциации.

В ассоциации предлагают отменить НДФЛ и налог на прибыль на полученный доход в виде купонов и дисконта по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям, отменить НДФЛ на полученный доход в виде дивидендов по акциям российских эмитентов и на доход, выплачиваемый по паям ПИФ.

Также предлагается отменить НДФЛ и налог на прибыль от операций с ценными бумагами нерезидентов, в части дохода, который образовался исключительно вследствие изменения курса иностранной валюты (исключение влияния валютной переоценки) и отменить налоги на доходы от операций с ценными бумагами, обращающимися на российском организованном рынке (и доходов по таким ценным бумагам), а также доходов по операциям с паями паевых инвестиционных фондов.

НАУФОР также предлагает увеличить сумму взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) до 1 млн рублей, сократить обязательный срок владения ценными бумагами с трех лет до одного года, а также увеличить предельный размер налогового вычета с 3 млн до 9 млн рублей в год.

По мнению ассоциации, данные меры могли бы позволить адаптировать российский финансовый рынок к новым условиям и защитить интересы инвесторов.