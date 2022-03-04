Минсельхоз предложил дополнительно выделить 25 млрд рублей на льготные кредиты в АПК

МОСКВА, 4 марта./ТАСС/. Минсельхоз внес в правительство предложение о дополнительном выделении 25 млрд руб. на льготные кредиты в АПК. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Минсельхозом России подготовлены и внесены в правительство предложения о дополнительном выделении из резервного фонда 25 млрд рублей в целях выдачи новых льготных краткосрочных кредитов, что позволит увеличить первоначальный лимит на новые льготные кредиты более чем в два раза", - отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что 2 марта 2022 года правительством Российской Федерации принято решение о выделении Минсельхозу России из Резервного фонда правительства 5 млрд рублей бюджетных ассигнований на обеспечение принятых обязательств. Также министерство проводит постоянный мониторинг текущей ситуации в целях выработки оперативных решений.

Кроме того, размер субсидирования по вновь заключаемым льготным краткосрочным кредитам увеличивается до 100% ключевой ставки Центрального банка России. Также предусмотрена возможность пролонгации на один год льготных краткосрочных кредитов, срок по которым истекает в 2022 году. В период с 15 марта по 15 сентября 2022 года инвестиционные кредиты, заключенные и полностью выбранные до 31 декабря 2021 года, будут субсидироваться на уровне 50% от ключевой ставки.

Отдельно установлен запрет на увеличение процентной ставки по предоставляемым кредитам для аграриев. Льготная ставка для сельхозтоваропроизводителей остается неизменной. Также российские аграрии получили возможность на полгода отсрочить платежи по выплате основного долга по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту при условии, что срок такой отсрочки не превысит 6 месяцев, а срок кредитного соглашения истекает в 2022 году, добавили в министерстве.